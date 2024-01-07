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В X5 Group объяснили причину задержки поставок курицы в магазины

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В X5 Group объяснили причину задержки поставок курицы в магазины

Проблемы с поставками мяса курицы в магазины в первые дни нового года возникли из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

Отмечалось, что ранее жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска пожаловались на отсутствие курятины в магазинах«”Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее”, – заверили в компании X5 Group (владелец “Пятерочка”, “Чижик”, “Перекресток”).

По данным издания, в ближайшие дни график поставок продукции должен восстановиться.

Источник РБК в другой торговой сети отметил, что мясо курицы есть и в магазинах, и у производителей, просто “исчезновение” курятины с полок в праздники – это обычное явление.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ на полгода обнулило пошлину на импорт куриных яиц.

Взято отсюда.

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