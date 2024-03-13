В учебных заведениях хотят читать лекции по управлению электросамокатами

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проводить в учебных заведениях лекции-семинары о способах безаварийного вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет RT.

В письме на имя министра просвещения России Сергея Кравцова Ветров отметил, что СИМ пользуются в основном молодые люди.

По мнению автора инициативы, с травматизмом нельзя бороться одними запретами, также необходимы просветительские лекции, говорится в материале.«

"Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях Российской Федерации с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств", – приводит фрагмент обращения издание "Вести Подмосковья".

Радио Sputnik писало, как при организации движения на дорогах планируют учитывать использование самокатов.

Взято отсюда.