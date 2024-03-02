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В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача

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В Удмуртии женщина избила двух детей из-за их плача

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Жительница Удмуртии избила двух малышей-близнецов из-за их плача: дети в тяжелом состоянии в больнице, мать – в СИЗО, сообщили в СУСК РФ по региону.

Фигурантом уголовного дела об истязании двух детей стала 29-летняя жительница Балезино.

“По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое”, – говорится в сообщении.

Женщину заключили под стажу, добавили в региональном следкоме.

горняк
Взято отсюда
Источник

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