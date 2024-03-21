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В Уфе потушили пожар на электроподстанции

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В Уфе потушили пожар на электроподстанции

Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото

Пожар на электроподстанции в Уфе, из-за которого были обесточены сорок жилых многоэтажек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее глава города Радмир Мавлиев в своём Telegram-канале сообщал, что из-за пожара в здании электроподстанции без электроэнергии остались 40 жилых многоквартирных домов в Калининском районе. Также от электроснабжения были отключены 4 школы, 8 детсадов и 1 административное здание.

“Пожар полностью ликвидирован”,- сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее в ведомстве уточняли, что площадь горения составляет 40 квадратных метров.

По данным уфимской мэрии, часть зданий уже подключены к электричеству. “Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Ситуация находится на контроле”, – говорится в релизе администрации города.

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Взято отсюда
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