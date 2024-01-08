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В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса

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В Уфе загорелась крыша крупного банного комплекса

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Кровля крупного банного комплекса “Райский берег” на площади 150 квадратных метров загорелась в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве сообщают, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного здания банного комплекса “Райский берег” размерами 15х40 (600 квадратных метров) по улице Сельская Богородская в Уфе.

“Пострадавших нет. Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Сейчас площадь пожара составляет 150 кв. метров. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарных из зоны пожара эвакуировались 10 человек.

новости Локтевский
Взято отсюда
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