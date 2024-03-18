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В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

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В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный светофор. Архивное фото

Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге в результате столкновения с легковым автомобилем, движение поездов приостановлено, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.«”Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов на станции Бамовская. По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель транспортного средства госпитализирован. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, инцидент привел к задержке пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток – Москва.

новости Локтевский
Взято отсюда
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