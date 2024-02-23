Осколки снаряда. Архивное фото

Мирный житель получил ранения при атаке поселка Зайцево в ДНР с использованием дрона-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

“Населенный пункт Зайцево: в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Карбышева, 17 ранен мужчина 1977 года рождения”, – говорится в сообщении, опубликованном представительства.

Ранее сообщалось, что ВСУ в 14.00 атаковали поселок Зайцево с использованием дрона-камикадзе.

Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник