В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Осколки снаряда. Архивное фото

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. «

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 февраля по состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево — в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения", — указали в ведомстве.

Инцидент произошел в 10:40 мск.

Также сообщается, что ночью, в 1:15, ВСУ открыли огонь по Горловке. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

горняк

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