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В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках

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Рогов: сражающиеся за ВСУ французские наемники боятся воевать и сидят в тылу

В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках

Сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французские наемники сидят в тылу из-за страха боев с Российской армией, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Французы есть в (городе — прим. «Ленты.ру») Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — заявил он.

По слова Рогова, наемники — это французские военные, которые формально ушли в отставку или отпуск.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев между тем назвал пользу от отправки французских войск на Украину. По его мнению, скрыть большие потери Франции будет невозможно.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню высказался об иностранных наемниках, участвующих в конфликте на Украине, заявив, что Париж не может запретить гражданам отправиться воевать на территории республики. Министр добавил, что эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами.

Взято
отсюда

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