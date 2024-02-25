В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации началось в Запорожской области, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.«”Первыми голосуют жители отдаленных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые находятся близко к линии соприкосновения. В том числе и военнослужащие. Для этой категории избирателей Избирательная комиссия Запорожской области оказывает всяческую организационную и методическую поддержку”, – цитирует Катющенко РИА Новости.

Досрочное голосование на выборах президента России будет проводиться с 25 февраля по 14 марта. В разных субъектах Федерации даты проведения досрочного голосования могут различаться – период определяет избирательная комиссия региона.

Основной этап голосования продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата – Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Радио Sputnik сообщало, сколько избирательных участков откроются за рубежом в рамках нынешних выборов.

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