В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения

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Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Пологовском районе Запорожской области, которое было нарушено в результате атаки украинского беспилотника, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и энергетики региона Алексей Москаленко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.

“Сейчас бригада “Таврия-Энерго” под руководством главного инженера занимается устранением нарушений. Также на линии еще дополнительно обнаружено нарушение через несколько километров”, – сказал Москаленко.

Он пояснил, что из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск электрооборудование Пологов и Пологовского района очень часто повреждается.

“Оставшееся в работе электрооборудование подвергается сильным перегрузкам, значения токов очень высокие. В данный момент мы находимся на одной из линий, линия 35 киловольт, на которой из-за высоких значений токов произошло аварийное отключение. Просто провод не выдержал и отгорел”, – пояснил Москаленко.

горняк

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