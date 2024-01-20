Власти Украины заявили о разрушении объектов инфраструктуры в Запорожье

Инфраструктурные объекты, расположенные на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, были разрушены в результате взрывов. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

По его данным, поступило несколько сообщений о разрушении ряда объектов инфраструктуры. Малашко не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь, а также не назвал степень их разрушения.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов заявил о повреждении предприятий и складов на территории села Ольховатка Купянского района Харьковской области.

Взято

отсюда

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