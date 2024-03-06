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В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом ЦИК

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В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом ЦИК

Дело о теракте возбудили в Запорожской области после подрыва машины с членом ЦИК. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.

Автомобиль с членом ЦИК был подорван 6 марта в Бердянске.

«В утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что взрывное устройство сработало, когда женщина села в машину. В СК уточнили, что она скончалась от полученных травм. Расследование продолжается.

До этого в Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв. Сообщается, что инцидент произошел в поселке городского типа Анна. Очевидцы в соцсетях отметили, что после взрыва пожара не было.

До этого в Воронежской области отменяли угрозу атаки беспилотным летательным аппаратом. Накануне Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько минут в небе над городом сбили второй украинский дрон.

Утром 6 марта глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что на Шагонарской ТЭЦ произошло ЧП, в результате чего пострадали люди.

Ранее появились кадры с места взрыва на ТЭЦ в Туве.

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