Forbes: экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью уничтоженСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Экипажи уничтоженных в зоне российской спецоперации (СВО) на Украине американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, также ликвидированы. Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс допустил, что украинские военные, управлявшие ЗРК, не выжили в результате атаки.

Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли

Поражение Patriot повлияло на возможности украинской ПВО

Журналист уточнил, что российские операторы беспилотников обнаружили ЗРК недалеко от Покровска в Донецкой народной республике, примерно в 32 километрах от линии фронта. По его словам, найти и одним ударом уничтожить установки ВС России помогла настойчивость.

В результате, считает Экс, способности Украины закрывать небо значительно ослабли. По его данным, в арсенале украинской противовоздушной обороны (ПВО) имеется всего несколько батарей и пусковых установок Patriot: две батареи и две запасные пусковые установки прибыли из Германии, США отправили одну батарею, Нидерланды — две пусковых установки.

Украинцы в результате одного удара потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot

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Уничтожение американских ЗРК в ДНР попало на видео

Российские артиллеристы ликвидировали два комплекса Patriot, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), в субботу, 9 марта.

Известно, что удар был произведен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». При этом изначально сообщалось об уничтожении комплекса противовоздушной обороны С-300 — обстоятельства атаки удалось установить позже благодаря видеоматериалам.

Информацию о поражении Patriot подтвердило Минобороны России. В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля — тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

На Украине допустили предательство при уничтожении Patriot

Украинские эксперты неофициально подтвердили уничтожение американских установок и допустили, что это произошло в результате предательства.

Так, военный специалист по связи Сергей Бескрестный, известный как Сергей Флэш, сообщил, что ВСУ вынуждены перемещать комплексы Patriot ближе к линии фронта, так как они способны сбить управляемые авиационные бомбы, представляющие особую опасность для армии. Эксперт добавил, что таких «бродячих» ЗРК крайне мало.

«И тут в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», — заявил Флэш, пояснив, что случайно обнаружить Patriot за 50 километров от фронта с беспилотника невозможно, а при их перемещениях соблюдаются серьезные меры предосторожности

Взято

отсюда

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