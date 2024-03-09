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В Звездном городке состоялся концерт в честь 90‑летия Гагарина

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В Звездном городке состоялся концерт в честь 90‑летия Гагарина

В Доме космонавтов в подмосковном Звездном городке 7 марта прошел праздничный концерт “Гагарин, мы помним твой полет!”, посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, сообщили в пресс-службе городского округа Щелково.

Гагарин родился 9 марта 1934 года.«”Мы чтим память и бережем традиции, связанные с именем Юрия Гагарина”, – сказал директор Дома космонавтов Андрей Кривоносов.

С приветственными словами и поздравлениями обратились к гостям мероприятия почетные гости: глава Звездного городка Евгений Баришевский и депутат Госдумы Александр Толмачев, пишет РИАМО.

В рамках концертной программы прошли выступления заслуженных артистов России: Владимира Михайлова, Александра Савина, Вадима Тихонова, в финале мероприятия также выступила группа “Лесоповал”.

Ранее радио Sputnik рассказало, когда могут начаться съемки сериала о Гагарине.

Взято отсюда.

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