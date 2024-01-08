“Валдай” и Фонд Вивекананды проводят первую российско-индийскую конференцию

Эмблема Международного дискуссионного клуба “Валдай”. Архивное фото

Международный дискуссионный клуб “Валдай” и Фонд Вивекананды проводят в Нью-Дели первую российско-индийскую конференцию.«”В центре обсуждения участников двусторонней конференции встанут вопросы кризисного состояния современных международных отношений, взгляды на возможное будущее мировое устройство”, – рассказали РИА Новости организаторы встречи.

Рабочая программа конференции включает открытую дискуссию, встречу с представителями Консультативного совета по вопросам национальной безопасности и две тематические сессии, посвященные обсуждению тенденций изменения мирового порядка и двусторонних отношений России и Индии.

Проведение конференции в Индии – качественно новый этап работы Валдайского клуба на индийском направлении. Ему предшествовало подписание 1 октября 2023 года меморандума о взаимопонимании с Фондом Вивекананды.

Эксперты из Индии традиционно участвовали в мероприятиях клуба “Валдай”, а российские специалисты – в форумах на территории Индии. Сейчас эксперты впервые побывают в гостях у партнеров из Фонда Вивекананды.

В рамках конференцииИндию представят посол в России в 2018–2021 годах, почетный научный сотрудник Фонда Вивекананды Венкатеш Варма, председатель Консультативного совета по вопросам национальной безопасности П. Ш. Рагхаван, бывший заместитель советника по нацбезопасности, посол в России в 2016–2018 годах Панкадж Саран; экс-министр иностранных дел страны Канвал Сибал и другие.

С российской стороны на конференцию, в частности, приедут председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба “Валдай” Андрей Быстрицкий, директор фонда по научной работе Федор Лукьянов, программный директор клуба “Валдай” Иван Тимофеев и посол РФ в Индии Денис Алипов.

Международный фонд Вивекананды – аналитический центр в Нью-Дели, созданный ведущими индийскими экспертами по вопросам безопасности, дипломатами и филантропами. Задача фонда состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть важную роль на мировой арене.

Радио Sputnik ранее писало, каких важных соглашений о будущих блоках АЭС “Куданкулам” достигли Россия и Индия.

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