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Вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ в центре Харькова

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Неизвестные вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ в центре Харькова

Вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ в центре Харькова

Вандалы облили краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в центре Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской. Также неизвестные пригрозили «применить кувалду», если городские власти не демонтируют аллею.

Ранее неизвестные осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене, Германия. Вандалы облили краской мемориал под названием «Камни преткновения». Также нарушители нанесли нацистскую символику на тротуар, где он расположен.

В августе сообщалось, что неизвестные вандалы осквернили памятник в честь советских воинов в Молдавии. В результате действий злоумышленников оказался испорчен монумент у села Корпач Единецкого района республики.

Взято
отсюда

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