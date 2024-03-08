“Ваша поддержка вдохновляет”. Воробьев поздравил жительниц Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с Международным женским днем, особое внимание уделив родственницам участников СВО.«”Дорогие женщины, от всего сердца хочу поздравить вас с праздником! Многие из вас — матери, жены, дочери и сестры наших бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Ваша поддержка вдохновляет каждого. Я уверен, ребята на СВО это чувствуют. Хочу пожелать вам счастья, неиссякаемой энергии и любви, чтобы ваши близкие вернулись домой как можно скорее”, – написал Воробьев в Telegram-канале.

В этот день он также лично нанес визит супруге и двум дочерям Героя России, командира мотострелкового подразделения, участвующего в СВО с самого первого дня, сообщает РИАМО.«”Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке”, – сказал им губернатор.

По его словам, правительство региона в любой момент готово оказать необходимую помощь и поддержку семьям подмосковных бойцов СВО.

Радио Sputnik также сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с 8 Марта.

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