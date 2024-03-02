реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Вашингтон» объяснил решение выставить россиянина на драфт отказов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Вашингтон» назвал решение выставить Кузнецова на драфт отказов новым стартом

«Вашингтон» объяснил решение выставить россиянина на драфт отказов

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объяснил решение выставить российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Его слова приводятся в X журналиста Тарика Эль-Башира.

Маклеллан назвал уход Кузнецова из команды новым стартом для игрока. «Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — заявил он.

2 марта Кузнецова выставили на драфт отказов. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое он начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Взято
отсюда

новости с фронта сегодня , сво новости

горняк22 телеграм

«Не интернат, а концлагерь». Что алтайские депутаты хотят сделать с частными домами престарелых

На февральской сессии АКЗС депутаты выдвинули сразу два обращения в…

Узнать больше

Нос – не банка огурцов. Барнаульский лор-врач о том, как лечиться от “соплей” и чем опасны промывания

В прошлом интервью altapress.ru, известный барнаульский лор-врач Евгений Тимошенский объяснил,…

Узнать больше

Папа, поиграй со мной в будущее!

В Казани завершились самые необычные и самые интересные Игры нового…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp