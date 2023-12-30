«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в американском городе Элмонте, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Айлендерс».

Голами в этом поединке отметились Жан-Габриэль Пажо, который оформил дубль, Ноа Добсон и Жульен Готье, также забросивший две шайбы. Единственный гол «Кэпиталз» на последней минуте игры оформил Николя Обе-Кюбель.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в этом поединке остался без голов. В текущем сезоне хоккеист вышел на лед в 33 матчах и набрал 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

«Вашингтон» продлил неудачную серию до трех матчей. «Айлендерс» одержал вторую победу в трех матчей, причем предыдущий матч команда проиграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 0:7.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал российского игрока НХЛ звездным хоккеистом.

Что думаешь?