Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Вблизи Крыма уничтожили украинский катер

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны: безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили в Черном море вблизи Крыма

Вблизи Крыма уничтожили украинский катер

Безэкипажный катер военно-морских сил (ВМС) Украины обнаружили и уничтожили вблизи Крыма утром 30 декабря, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Отмечается, что катер засекли в северо-западной части акватории Черного моря около 10:00 по московскому времени. Его уничтожили штатным вооружением патрульного катера Черноморского флота.

1 декабря также сообщалось, что российские военные уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма.

Позднее в декабре жители Крыма нашли на пляже села Молочное в Сакском районе невзорвавшийся безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

Взято
отсюда

читать новости сегодня , дзен новости лента

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix