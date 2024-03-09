“Ведь ничего нельзя исключать?” Пушков дал совет Макрону по поводу Украины

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому следует обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО к границам России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Так парламентарий прокомментировал слова французского лидера о том, что западные страны обсуждали возможность отправки войск на Украину.

Подвергшись критике, глава Пятой республики в пятницу уточнил, что он не исключает такого сценария, но это не означает, что так и будет.

Позднее глава польского МИД Сикорский заявил, что не считает возможную отправку военных чем-то невероятным.«

"Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: "не исключать что-то не означает делать это". Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать?" – написал в Telegram-канале Пушков.

Сенатор также обратил внимание, что заявления Макрона и Сикорского, а также слова министра обороны Германии Бориса Писториуса об отсутствии у Берлина планов отправлять своих военнослужащих на Украину говорят о том, что подобный замысел неоднократно обсуждался.

Пушков отметил, что Макрон открыл “ящик Пандоры”, вынося этот вопрос в публичную плоскость, и предупредил, что в некоторых странах НАТО могут готовить общественное мнение к переброске войск на Украину.

Радио Sputnik сообщало, что Макрон также назвал возможное условие для интервенции на Украину.

Взято отсюда.