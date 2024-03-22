реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

«Ведомости»: ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

Госдума и правительство РФ создали совместную рабочую группу по ипотеке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко (ЛДПР).

По его словам, первое заседание рабочей группы может состояться после отчета правительства, который запланирован на период с 2 по 4 апреля.

Ожидается, что рабочая группа будет прорабатывать вопрос возможности введения дифференцированной ипотечной ставки в регионах в зависимости от средней заработной платы.

«Есть у нас социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов, есть льготная ипотека для проживающих в селе. Но, допустим, Кострома, Костромская область, города Костромской области и Москва — заработная плата в Москве отличается в разы от заработной платы в Костроме», — поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого «Коммерсантъ» писал, что в условиях высоких ипотечных ставок и подорожания жилья в Москве набирает популярность формат совместных покупок недвижимости.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах и других городах Украины

СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Сумах и…

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах…

Подполье: российские войска нанесли удар по танковому заводу в Харькове

Подполье: российские войска нанесли удар по танковому заводу в…

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения…

Марочко: в Харьков прибыли высокопоставленные офицеры ВСУ

Марочко: в Харьков прибыли высокопоставленные офицеры ВСУ

Высокопоставленные офицеры ВСУ прибыли в Харьков, чтобы оценить ситуацию на…

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать…

Бывший морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X (бывший Twitter)…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp