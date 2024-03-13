Ведущий «Шоу Воли» Мидько заявил, что зарабатывает больше на YouTube, чем на ТВ

Создатель юмористического канала «Россия 23», ведущий рубрики «Гастролинг» в программе «Шоу Воли» на ТНТ Вячеслав Мидько сравнил заработок на телевидении и в интернете. На эту тему он высказался в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

«На YouTube намного больше я зарабатываю [, чем на ТНТ]», — заявил Мидько. По его словам, он занимается рубрикой в «Шоу Воли» скорее для души. Создатель «России 23» также указал, что ему нравится работать со звездами на ТВ.

Пределин, в свою очередь, отметил, что зрителям зачастую кажется, будто работа на телевидении приносит очень большой доход, однако в действительности это не так. «На самом деле телек — это платформа, чтобы ты стал, условно, известным и популярным, а миллионы ты зарабатываешь уже в другом месте», — пояснил блогер. Мидько согласился с этим утверждением.

Ранее популярная блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в телепрограмме «Шоу Воли» на ТНТ Карина Мурашкина сравнила комика Павла Волю с шоуменом Иваном Ургантом. Она заявила, что телеведущие — абсолютно разные люди.

«Россия 23» — юмористический канал на YouTube, на котором публикуются пародии на репортажи новостных телеканалов. Мидько в видео выступает в роли корреспондента. На аккаунт подписано 1,8 миллиона пользователей. В рубрике «Гастролинг» в «Шоу Воли» Мидько в аналогичной манере устраивает шуточные репортажи с гастролей отечественных звезд.

Взято

отсюда

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