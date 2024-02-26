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Венгерская оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента

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Оппозиция вышла на митинг в Будапеште, требуя прямых выборов президента

Венгерская оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента

Представители оппозиционных партий Венгрий вышли на митинг в Будапеште, требуя прямых выборов президента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. По его подсчетам, в акции принимает участие до тысячи человек.

Митинг прошел возле здания национального парламента, со сцены выступали сторонники в основном левых партий.

Президент Венгрии избирается по результатам голосования в парламенте, для победы кандидату нужна поддержка не менее 2/3 депутатов. 26 февраля в парламенте будут рассматривать прошение об отставке действующего президента страны Каталин Новак, которая объявила об уходе на фоне скандала с помилованием.

В начале февраля стало известно, что Новак весной 2023 года помиловала бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиция призвала президента подать в отставку, через некоторое время Новак так и поступила.

Взято
отсюда

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