Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина к Центризбиркому

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.«”В удовлетворении исковых требований отказать”, – огласил решение судья Олег Нефедов.

ЦИК при отказе сослался на превышение допустимой доли недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина.

Ранее Верховный суд отклонил еще два иска Надеждина, связанных с попыткой участвовать в выборах президента: в них он оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и форму ведомости проверки подписных листов.

В итоге на должность президента по-прежнему претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (“Новые люди”) и самовыдвиженец Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

В начале февраля радио Sputnik сообщило, что ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента РФ.

Взято отсюда.