Вершинин: на празднование 80-летия Победы пригласят зарубежные делегации

Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.«

"Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. Соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций. Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", – сказал он в интервью газете "Известия".

Радио Sputnik сообщало, что комитет ГД по труду не поддержал законопроект о длинных выходных в мае.

Взято отсюда.