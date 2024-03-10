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Пластиковые окна в Горняке

“Весна просыпается”. Москвичам пообещали потепление

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"Весна просыпается". Москвичам пообещали потепление

На следующей неделе в Москве ожидается весенняя погода без существенных осадков, сообщает сайт “Метеовести”.«”Весна просыпается. <…> В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться от +1 до +4 градусов”, – говорится в сообщении.

Во второй половине недели ожидается до +7 градусов.

Фон атмосферного давления в Центральной России будет повышен, поэтому облаков над регионом ожидается немного, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik писало, что в Подмосковье существует риск подтопления 6,5 тысячи домов.

Взято отсюда.

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