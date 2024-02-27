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Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч

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Ветер протянул шлейф пепла на камчатском вулкане Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Шлейф пепла, поднятого ветром со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке, протянулся на 96 километров и представляет опасность для местной авиации, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

“Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 96 километров на восток – юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок”, – говорится в сообщении.

Вулкан Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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