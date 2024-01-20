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Ветеринар предупредил об опасности некоторых растений для животных

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Ветеринар предупредил об опасности некоторых растений для животных

Некоторые комнатные растения опасных для животных и грозят сильным отравлением при попадании в организм, рассказала ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Марина Успенская.

Среди ядовитых специалист назвала растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых.«

"Некоторые (растения, – ред.) токсичны и при попадании в организм могут вызвать отравление вплоть до летального исхода", – пояснила специалист в интервью телеканалу "Москва 24".

Ветеринар добавила, что если нет возможности разместить растения в недоступных для животных местах, лучше совсем убрать их из квартиры.

Радио Sputnik также рассказало, когда кошки поддаются дрессировке.

Взято отсюда.

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