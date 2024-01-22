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Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам

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Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам

Кот Твикс. Архивное фото

Результаты вскрытия погибшего кота Твикса передадут только хозяевам животного, заявил РИА Новости начальник испытательного центра Кировской областной ветеринарной лаборатории Сергей Скрябин.

Ранее волонтер Ольга Кудряшова сообщила агентству со ссылкой на предварительное заключение врачей, что гибель кота Твикса, которого выбросила проводница во время стоянки в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения.

Как сообщили РИА Новости в испытательном центре Кировской областной ветеринарной лаборатории, тело кота должно поступить для исследований к ним: “Кроме нас никто этим не занимается”. Тем не менее огласить результаты экспертизы в лаборатории отказались.

“Любая информация между заказчиком и лабораторией является конфиденциальной, поэтому никакую информацию я вам предоставить не могу. Только заказчику. Вся информация – только у хозяина или его доверенного лица”, – заявил начальник испытательного центра ветлаборатории.

Он добавил, что они также обязаны будут предоставить информацию “по запросу компетентных органов”, которые проводят проверку по факту инцидента с животным.

Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове (женщина ошибочно приняла животное за бродячее). Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин питомца сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных – проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления.

новости Локтевский
Взято отсюда
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