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Ветеринары в ЯНАО назвали возможную причину бешенства оленей

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Ветеринары в ЯНАО назвали возможную причину бешенства оленей

В одном из хозяйств села Новый Порт Ямальского района у оленей заподозрили бешенство, пишет ИА “Север-Пресс” со ссылкой на Службу ветеринарии ЯНАО.

Сейчас специалисты ждут результаты анализа отправленных в лабораторию проб, говорится в сообщении.«”В Ямальском районе зарегистрированы единичные случаи бешенства среди оленей. Диагноз пока предварительный. Накануне пробы доставили в лабораторию”, – приводит издание текст сообщения службы.

Как рассказали порталу “Ямал-Медиа” в службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа, источником инфекции могут быть больные бешенством песцы, которые мигрируют из Красноярского края.

Специалисты отметили, что в период гона песцов оленеводы усиливают охрану стада, чтобы предотвратить контакт с хищниками, все собаки в стаде привиты.

Также отмечается, что новых случаев заболевания среди оленей не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

Радио Sputnik также сообщало, что американские ученые бьют тревогу из-за вируса “оленей-зомби”.

Взято отсюда.

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