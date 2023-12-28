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Вице-мэр: более 600 культурных событий будут доступны по “Пушкинской карте”

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Вице-мэр: более 600 культурных событий будут доступны по "Пушкинской карте"

В новогодние праздники в Москве более 600 культурных мероприятий можно будет посетить по “Пушкинской карте”, рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.«

"В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города. На предстоящих новогодних каникулах владельцев "Пушкинской карты" ждет свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов", – отметила заместитель мэра.

Анонсы многих мероприятий размещены в разделе “Афиша” на сайте mos.ru, уточняет телеканал “Москва 24”.

Среди них, в частности, концерт-сказка “Лесовичок и Новый год” в Культурном центре ЗиЛ, спектакль “Снегурочка” в Московском детском театре эстрады и “Дюймовочка” в театре “Новая опера” имени Е. В. Колобова.

“Пушкинскую карту” с 2021 года выдают молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. На нее государство направляет пять тысяч рублей для посещения культурных мероприятий.

Радио Sputnik также сообщало, что “Пушкинскую карту” предложили выдавать членам многодетных семей.

Взято отсюда.

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