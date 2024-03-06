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Вице-мэр Москвы Бочкарев рассказал о строительстве “умного квартала”

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Вице-мэр Москвы Бочкарев рассказал о строительстве "умного квартала"

При строительстве 12 корпусов на Лужнецкой набережной предусмотрено широкое применение “умных” сервисов эксплуатации, рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Среди них он назвал автоматизированную самодиагностику инженерных коммуникаций и бесконтактную систему доступа.

Отмечается, что на уровне внутренней инфраструктуры предусмотрели, в частности, бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, а также другие “умные” решения.«

"Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – отметил Бочкарев.

Многофункциональный комплекс Luzhniki Collection будет состоять из 12 жилых корпусов на 1 106 квартир и двух офисных зданий. Суммарная площадь застройки превысит 324 тысячи квадратных метров, пишет РИАМО.

Сейчас на стройплощадке ведут работы нулевого цикла.

Радио Sputnik также рассказало, что московские власти планируют построить “второй” “Москва-Сити”.

Взято отсюда.

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