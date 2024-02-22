Вице-мэр Москвы: робокошки в больницах преодолели более тысячи километров

Робокошки в трех московских больницах выполнили почти 30 тысяч заданий за три месяца, рассказала вице-мэр столицы Анастасии Ракова.

По ее словам, за это время роботы преодолели более тысячи километров.«”Они доставляли еду и лекарства, перевозили медицинские принадлежности, встречали и провожали пациентов, помогали им с транспортировкой вещей, а также делились полезными советами по заботе о здоровье”, – рассказала вице-мэр.

Роботы-курьеры в виде кошек были внедрены в ноябре в ГКБ № 67 имени Ворохобова, № 15 имени Филатова и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как отмечается в материале телеканала “Москва 24”, сенсоры позволяют роботу ориентироваться в трех измерениях, распознавать препятствия и сохранять дистанцию даже при резкой остановке. На одном заряде аккумулятора они могут работать сутки.

Радио Sputnik сообщало, что в Москве ИИ подключили к КТ для выявления признаков инсульта.

Взято отсюда.