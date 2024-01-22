Вице-мэр: в ближайшие 10 лет в Москве будет построено 39 станций метро

Власти Москвы планируют построить за десять лет 39 станций метро, сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев, курирующий строительство и градостроительную политику.

По его словам, с 2011 года протяженность столичного метро выросла почти вдвое, в будущем темпы строительства снижаться не будут.«”На горизонте планирования в 10 лет запланировано строительство 39 новых станций метро”, – отметил Бочкарев на выставке “Россия” на ВДНХ.

Он также уточнил, что сейчас в работе находятся 15 новых станций.«

"В ближайшие годы, помимо Троицкой линии, продолжится строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, Арбатско-Покровскую линию продлят на одну станцию до "Гольяново", а Сокольническую – до "Потапово"", – цитирует Бочкарева РИАМО.

Радио Sputnik также писало, как обновляется инфраструктура московского метро.

Взято отсюда.