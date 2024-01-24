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Вице-мэр: в Москве ИИ учат распознавать злокачественные клетки

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Вице-мэр: в Москве ИИ учат распознавать злокачественные клетки

В столичном Диагностическом центре лабораторных исследований искусственный интеллект (ИИ) учат распознавать злокачественные клетки, рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.«

"На базе городского центра лабораторных исследований проводится пилотный проект по внедрению цифрового помощника, который сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту", – цитируют заммэра на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, ИИ уже научился распознавать норму и теперь изучает результаты исследований, где есть патологии, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также писало, как ИИ применяется в лесном хозяйстве.

Взято отсюда.

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