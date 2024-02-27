Вице-мэр: волонтеры Москвы провели 90 тысяч смен на выставке “Россия”

С начала проведения выставки-форума “Россия” на ВДНХ только столичные волонтеры провели около 90 тысяч смен, рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.«”С начала ноября только московские волонтеры провели на выставке уже около 90 тысяч смен. Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций”, – отметила вице-мэр.

По словам Сергуниной, в волонтерский корпус входят жители 140 городов.

Самому старшему волонтеру – жительнице Анапы Людмиле Замориной – 76 лет. Она пробыла на площадке 117 часов и выполняла семь разных функций, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало, сколько волонтеров задействуют на Всемирном фестивале молодежи.

Взято отсюда.