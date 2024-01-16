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Вице-мэр: у метро “Савеловская” через два года построят деловой центр

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Вице-мэр: у метро "Савеловская" через два года построят деловой центр

В Москве к концу 2025 года у станции метро “Савеловская” завершат строительство офисного центра TWIST, заявил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев, курирующий вопросы градостроительной политики и строительства.

Он уточнил, что здание общей площадью 19 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 42 офиса, возводится за счет средств инвестора.«”Проект комплекса отличается футуристичным дизайном: каждый последующий этаж по площади больше предыдущего, а само здание “закручивается” в виде вихря”, – рассказал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что комплекс будет девятиэтажным, в нем предусмотрено три подземных уровня. На двух из них обустроят паркинг на 50 машино-места и технические помещения. С минус первого по второй этажи разместятся торговые помещения. Начиная с третьего этажа расположатся офисы.

Сейчас специалисты продолжают разработку котлована на третьем подземном этаже, уточняет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Новой Москве построят Центр инноваций и импортозамещения.

Взято отсюда.

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