Видео наезда на поэта Рубинштейна обнародовал Дептранс столицы

Дептранс Москвы обнародовал видеозапись, на которой автомобиль совершает наезд на 76-летнего поэта и журналиста Льва Рубинштейна.

Происшествие имело место 8 января на улице Образцова возле дома № 9, говорится в сообщении.

На кадрах видно, как Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По неизвестной причине машина не пропустила мужчину и сбила его, после чего виновник ДТП остановился, добавляет телеканал “Москва 24”.

Поэта госпитализировали в тяжелом состоянии и уже провели операцию.

Лев Рубинштейн в 1970-е годы стал одним из основоположников московского концептуализма, создав оригинальный “картотечный” жанр.

Во вторник днем радио Sputnik сообщило, что народный артист СССР Юрий Соломин выписан из больницы.

Взято отсюда.