Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Видео наезда на поэта Рубинштейна обнародовал Дептранс столицы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Видео наезда на поэта Рубинштейна обнародовал Дептранс столицы

Дептранс Москвы обнародовал видеозапись, на которой автомобиль совершает наезд на 76-летнего поэта и журналиста Льва Рубинштейна.

Происшествие имело место 8 января на улице Образцова возле дома № 9, говорится в сообщении.

На кадрах видно, как Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По неизвестной причине машина не пропустила мужчину и сбила его, после чего виновник ДТП остановился, добавляет телеканал “Москва 24”.

Поэта госпитализировали в тяжелом состоянии и уже провели операцию.

Лев Рубинштейн в 1970-е годы стал одним из основоположников московского концептуализма, создав оригинальный “картотечный” жанр.

Во вторник днем радио Sputnik сообщило, что народный артист СССР Юрий Соломин выписан из больницы.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Где находится остров Эпштейна и о каком списке знаменитостей идет речь

10.01.2024

 Интересное

Штормпрогноз: ураганный ветер с мокрым снегом накроют Алтай

10.01.2024

 Интересное

«Покатушки» на льду и рок-концерты. 10 идей, как провести эту неделю в Барнауле

10.01.2024

 Новости Рубцовск

В исправительных колониях Рубцовска прошли новогодние мероприятия

10.01.2024

 Общество

В Барнауле с 1 по 8 января состоялась Декада спорта и здоровья

10.01.2024

 Общество

Барнаульцы смогут пройти новогодний квест в городке на улице Мало-Тобольской

10.01.2024

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix