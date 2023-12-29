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Винницкой, Житомирской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога

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Винницкой, Житомирской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога

В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях Украины слышны сирены воздушной тревоги. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

При этом в Киеве и области, а также в других регионах Украины также звучала воздушная тревога. Отмечается, что тревога в Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена в 00:26 по московскому времени, а в Киеве сигнал прозвучал в 1:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской области Украины. Подробности происшествия не приводятся. 25 минут назад сообщалось о взрывах в Черноморске Одесской области. Сейчас в ряде регионов Украины, включая Одесскую область, действует воздушная тревога.

Этой ночью, согласно официальному источнику оповещения населения, первые сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях. В 23:36 по московскому времени сирены тревоги зазвучали в Николаевской области, а через пять минут, в 23:41, в Одесской области.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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