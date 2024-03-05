Виноделы предложили ввести квоту для российского вина в магазинах

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила властям страны установить квоту в 20% для отечественного вина в магазинах, заявил РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.

Он добавил, что таким образом ассоциация решила уведомить правительство и депутатов о своей позиции и попросить власти усилить меры защиты отечественного рынка.«”(Позицию, – ред.) по установлению обязанности организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории Российской Федерации, с увеличением в среднесрочной перспективе указанной доли до 50% в качестве целевого значения”, – сказал Плотников в интервью информагентству.

Кроме того, в АВВР предложили также установить квоту для кафе, в винной карте которых должно быть “не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ”.

Составителям винных карт также может быть предложено указывать такие напитки в начале списка, добавил Плотников.

Радио Sputnik также сообщало, что в России могут вырасти цены на импортный алкоголь.

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