Виртуальная “Тройка” станет доступна для всех пассажиров в 2024 году

Виртуальная карта “Тройка” станет доступна в Москве для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.«”В июне 2024 года виртуальная “Тройка” станет доступна для всех пассажиров. Наши тестировщики работают с ней сейчас во всех видах транспорта. Не нужно будет носить пластиковый носитель”, – приводит “Москва 24” сообщение вице-мэра.

Лискутов отметил, что в приложении “Метро Москвы” добавится возможность пополнять “Тройку” с помощью QR-кода.

Также, по его словам, появится возможность привязывать биометрию к виртуальной “Тройке”.«”В марте 2024 года активировать пополнение карты “Тройка” можно будет на всех турникетах метро. Сейчас идет финальное тестирование сервиса. После полноценного запуска пассажиры смогут пополнить баланс карты где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Больше не придется тратить время и искать желтые терминалы”, – добавил он.

Радио Sputnik также рассказало, когда в метро Москвы появится поезд новой модификации.

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