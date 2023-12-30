Владелец “Хортицы” прокомментировал обвинения СБУ

Бутылки с алкогольной продукцией. Архивное фото

Владелец крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгений Черняк заявил, что предъявленные ему обвинения в сотрудничестве с Россией, выглядят как попытка рейдерской атаки на его бизнес.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении Черняку обвинения в сотрудничестве с Россией. По версии следствия, его предприятия только за 2022 год перечислили в казну РФ более 157 миллионов долларов. Бизнесмену и шести неназванным топ-менеджерам из его компаний предъявлены обвинения в “пособничестве государству-агрессору группой лиц по предварительному сговору”. По данным из открытых источников, Черняк является основателем и генеральным директором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками “Хортица”, “Первак” и “Шустов”.

“Возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка”, – приводит комментарий Черняка украинское издание “Страна” в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, в России на компании его холдинга Global Spirits наложены санкции с 2014 года. Соответственно, он отрицает наличие каких-либо активов на территории Российской Федерации. При этом, как он утверждает, с 24 февраля отозваны лицензии. Черняк уточнил, что в документах дела идет речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях из Средней Азии, Грузии и Азербайджана.

“Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле”, – заявил он.

В августе Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. В начале июля СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины.

город Горняк

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