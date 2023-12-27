Владимир Машков стал президентом театральной премии “Золотая Маска”

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля “Золотая Маска”, сообщается на официальном сайте Союза.
Заседание секретариата СТД в новом составе прошло 26 декабря.«”Полномочия Президента “Золотой Маски” принял на себя Председатель СТД РФ В. Л. Машков, а Вице-президентом стал Секретарь СТД РФ К. И. Крок”, – говорится в сообщении.
Также секретариат поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД.
Кроме того, было принято решение о создании Донецкого регионального отделения СТД РФ.
Радио Sputnik сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Машкова с 60-летием.
Взято отсюда.