Владимир Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Александра Ширвиндта.

Он назвал легенду отечественного кино и театра ярким, мудрым и обаятельным человеком.

Бывший худрук Московского академического Театра сатиры Ширвиндт умер 15 марта в больнице на 90-м году жизни. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.«

"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", – сказано в телеграмме.

Путин добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен по отношению к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего таланта.

В заключение Путин подчеркнул, что актер навсегда останется таким в памяти.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Он окончил Щукинское театральное училище. Ширвиндт был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь “Ленком Марка Захарова”) в 1956 году, а позднее начал служить в Московском драматическом театре на Малой Бронной

В труппе Театра сатиры Ширвиндт состоял с 1970 года. В 2000–2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, а в 2021 году стал президентом театра.

Его фильмография насчитывает более 60 работ. Актер известен по ролям в фильмах “Трое в лодке, не считая собаки”, “Принцесса цирка”, “Вокзал для двоих”.

В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Артист также являлся лауреатом премий “Хрустальная Турандот” (2009), “Звезда театрала” (2009), национальной премии “Фигаро” имени Андрея Миронова (2015). В 1994 году Ширвиндт был награжден орденом Дружбы народов и “За заслуги перед Отечеством” всех четырех степеней.

В начале марта радио Sputnik сообщило, что бывший худрук Вахтанговского театра Римас Туминас умер в Италии.

Взято отсюда.