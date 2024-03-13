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Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу

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Власти Белгорода отменили массовые празднования на Масленицу

Масленичные гуляния. Архивное фото

Принято решение не проводить массовых гуляний в Белгороде, в том числе на Масленицу, из-за оперативной обстановки, сообщили в в Telegram-канале городской администрации.

“Принято решение не проводить массовые мероприятия в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу”, – сказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Глава города выразил надежду, что данное решение будет встречено горожанами с пониманием.

Двенадцатого марта ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе продлилась почти 13 часов. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в это день беспилотник ВСУ врезался в магазин в Белгороде, еще один упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала, люди не пострадали. Как сообщал мэр, при атаке дрона на здание городской администрации в Белгороде пострадали 4 сотрудницы, одна из них находится в тяжелом состоянии. В среду губернатор информировал, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет, выбиты окна, еще один беспилотник упал в реку.

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Взято отсюда
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