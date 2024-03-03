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Власти Энергодара предупредили горожан о взрывоопасных “фонариках”

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Власти Энергодара предупредили горожан о взрывоопасных "фонариках"

На улицах Энергодара замечены “фонарики”, которые детонируют и могут покалечить человека, предупредили местные власти и призвали не поднимать подобные предметы. «

"По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой фонарик срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее. Поэтому ни в коем случае не поднимайте подобные предметы, проведите беседы с детьми", – говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.

Власти Энергодара рекомендовали горожанам обращаться в полицию при обнаружении подозрительных предметов.Фонарики с детонатором в Энергодаре

Радио Sputnik ранее сообщило, что ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

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