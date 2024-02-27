Власти ХМАО готовят предложение Ямалу по строительству моста через Обь

Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовятся предложить ямальским коллегам совместный план работ по возведению моста через Обь, пишет портал “Ямал-Медиа” со ссылкой на губернатора ХМАО Наталью Комарову.

Новый мост через Обь необходим для строящейся трассы Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым, говорится в сообщении.

Строительство моста предварительно запланировано на 2025–2033 годы. Проект оценивается в 65 миллиардов рублей.

Согласно планам, мост, который соединит два региона, будет находиться в поселке Андра в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

В проект включат не только мост, но и все трассы со стороны ХМАО и Ямала, а также их соединение на границах округов, добавляет ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik также рассказало об уникальности нового моста через Волгу.

Взято отсюда.