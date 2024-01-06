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Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

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Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки

Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

Коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, передает РИАМО.

«По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения», — сказал он.

Хромушин уточнил, что правительство находилось в неведении почти сутки, обратную связь получили через соцсети и жалобы граждан. Он также заявил, что тепло подали уже в 45 домов. Кроме того, жителям сделают перерасчет за теплоснабжение. Малообеспеченные граждане, которые не могут позволить себе электрообогревательные приборы, получат их от администрации.

«Сейчас у нас во всех домах электричество подано, если где-то по отдельным щиткам выбивает, значит, бригады ходят и в оперативном режиме устраняют. Я думаю, основную проблему по Климовску до конца дня и в течение ночи снимем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти области рассчитывают возобновить подачу тепла в микрорайоне к утру 7 января. Отмечается, что теплоснабжение будет восстановлено в «основной части домов». В пресс-службе уточнили, что отключение отопления в микрорайоне случилось из-за скачка напряжения в котельной Климовского патронного завода.

Взято
отсюда

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